Умер один из основателей афробита Тони Аллен
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Париже ушел из жизни нигерийский барабанщик и создатель афробита Тони Аллен. Об этом сообщает Pitchfork.
Композитор и автор песен скончался на 80-м году жизни. Менеджер Аллена уточнил, что причиной смерти стала аневризма брюшной аорты.
Тони Аллен стал играть на барабанах с 18 лет. В конце 1960-х стал частью коллектива мультиинструменталиста Фелу Кути, который позднее утверждал, что без Аллена афробита бы не существовало. В конце 1979 года композитор оставил коллектив и основал свой собственный.
За всю свою карьеру музыкант успел поработать с The Good, the Bad & the Queen, Gonjasufi, а также Шарлоттой Генсбур и Грейс Джонс.