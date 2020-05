Умер один из основателей афробита Тони Аллен

В Париже ушел из жизни нигерийский барабанщик и создатель афробита Тони Аллен. Об этом сообщает Pitchfork.

Композитор и автор песен скончался на 80-м году жизни. Менеджер Аллена уточнил, что причиной смерти стала аневризма брюшной аорты.

Тони Аллен стал играть на барабанах с 18 лет. В конце 1960-х стал частью коллектива мультиинструменталиста Фелу Кути, который позднее утверждал, что без Аллена афробита бы не существовало. В конце 1979 года композитор оставил коллектив и основал свой собственный.

За всю свою карьеру музыкант успел поработать с The Good, the Bad & the Queen, Gonjasufi, а также Шарлоттой Генсбур и Грейс Джонс.