Киркоров потерял 50 миллионов рублей из-за коронавируса

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Организатор туров Светланы Лободы, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева и других артистов Игорь Ковалев в беседе с изданием Super рассказал, сколько звезды потеряли из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Он напомнил, что у Киркорова отменился тур по Прибалтике, а Лазарев вернулся из тура по России домой. В итоге Киркоров потерял 50 млн руб., а Лазарев — 9 млн руб. «Основная проблема — подобрать для концертов новые даты, здесь каждый выходит из ситуации как может. Мы стараемся убеждать людей, покупающих билеты, не паниковать — пандемия не продлится вечность. Не сдавайте билеты на любимых артистов — поверьте, все они найдут возможность выступить у вас», — пообещал Ковалев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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