Дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам с речью о тяжелых временах
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала новый пост в Instagram.
К подписчикам она обратилась с речью о тяжелых временах, которые переживают все в связи с пандемией коронавируса. «Так хочется, чтобы скорее пришли какие-то радостные вести, и мы бы все вздохнули и сказали: «Мы прошли это испытание». Я уверена, что когда все закончится, мы будем иначе смотреть на жизнь и на все мироздание», — написала она. По мнению Анны, пережившие пандемию будут бережнее относится ко всему, что их окружает.
Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было.
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