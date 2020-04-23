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Сериал «Мир Дикого Запада» продлен на четвертый сезон, передает Variety со ссылкой на программного директора телеканала HBO Кэсси Блойса.

Решение было принято до окончания третьего сезона, последний эпизод которого выйдет 3 мая.

Премьера первого сезона сериала состоялась в октябре 2016 года. Главные герои шоу — люди и андроиды, живущие в футуристическом парке развлечений «Мир Дикого Запада».

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