«Мир Дикого Запада» продлен на четвертый сезон
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Сериал «Мир Дикого Запада» продлен на четвертый сезон, передает Variety со ссылкой на программного директора телеканала HBO Кэсси Блойса.
Решение было принято до окончания третьего сезона, последний эпизод которого выйдет 3 мая.
Премьера первого сезона сериала состоялась в октябре 2016 года. Главные герои шоу — люди и андроиды, живущие в футуристическом парке развлечений «Мир Дикого Запада».
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