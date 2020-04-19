В Москве умер композитор Александр Вустин. Об этом сообщается на сайте Союза композиторов России.

Композитор скончался на 77-м году жизни.

Александр Вустин родился в 1943 году, он окончил Московскую консерваторию, несколько лет работал музыкальным редактором Всесоюзного радио и в издательстве «Композитор».

Стиль сочинения композитора сформировался в 70-е годы прошлого века. Его произведения звучали в России, Германии, Франции, Голландии, Англии, в Соединенных Штатах и других странах.