Друг госпитализированной Булановой рассказал о ее самочувствии
Близкий друг Татьяны Булановой Артем Анчуков в беседе с изданием «Москва 24» рассказал о ее самочувствии после госпитализации.
Сейчас Буланова проходит обследование и чувствует себя, по словам Анчукова, прекрасно. «Настроена она позитивно, как всегда. Танечка у нас очень позитивный и светлый человечек, веселый, поэтому даже шутит», – сказал он, добавив, что с медиками о ее состоянии не говорил.
Он также отметил, что в течение недели до госпитализации певица себя плохо чувствовала. «Подумала, может, нерв защемило, и поехали сделать МРТ, а там оказалось все гораздо серьезнее, госпитализировали тут же», — заключил он.
Татьяна Буланова была госпитализирована 11 апреля. Концертный директор Булановой рассказывал, что у нее диагностировали предынсультное состояние.
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