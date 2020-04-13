Фильм «Фея» с Хабенским получил дату онлайн-премьеры

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Онлайн-премьера триллера «Фея» продюсера, режиссера и сценариста Анны Меликян состоится 30 апреля.

Фильм «Фея» будет финальным в авторской трилогии Меликян, в которую также входят картины «Русалка» (2007) и «Звезда» (2014). Сюжет «Феи» разворачивается вокруг владельца крупной империи видеоигр, автора компьютерной игры «Коловрат» в исполнении Константина Хабенского и молодой активистки Тани-Феи, которую сыграла Екатерина Агеева.

Познакомившись с активисткой, герой Хабенского начинает ощущать мистическую связь с Андреем Рублевым, а также узнает, что в его городе действует фашистская группировка, использующая символику из его игры и убивающая людей.

Фильм будет доступен подписчикам сервиса КиноПоиск HD.

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