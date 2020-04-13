Стас Михайлов переболел коронавирусом

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Исполнитель шансона Стас Михайлов у себя в Instagram рассказал о положительном тесте на коронавирус.

Ранее Стас Михайлов рассказывал, что переболел двухсторонней пневмонией. «И мои слова были актуальны на тот момент, когда я сделал заявление. И я об этом ничуть не жалею, потому что это все во имя спасения жизней и помощи вам, потому что вы должны знать, как действовать и что нужно делать в такой ситуации. Я получил большое количество сообщений о том, что сейчас люди вовремя обратились в больницы, и действительно пневмонии оказались коронавирусом, как и у меня», — объяснил певец, порекомендовав своим поклонникам соблюдать самоизоляцию.

То, что у Михайлова действительно был коронавирус, подтвердил тест Роспотребнадзора.

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