Бондарчук испугала поклонников фотографией из самолета

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Светская дива и журналистка Светлана Бондарчук насторожила своих поклонников фотографией, сделанной в самолете.

Снимок появился в Instagram избранника Бондарчук — предпринимателя Сергея Харченко. «Психанули», — подписал первоапрельское селфи он, намекнув на то, что они якобы куда-то улетают (хотя авиасообщение с другими странами сейчас ограничено из-за пандемии коронавируса). «Куда?», «Розыгрыш , а я возмущаться уже начала», «Пусть там и остаются», — пишут возмущенные и испуганные поклонники Бондарчук.

Сейчас в Москве объявлен режим самоизоляции. Перемещение граждан по городу ограничено.

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