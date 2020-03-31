Белорусский актер Виктор Дашкевич умер после заражения коронавирусом
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Белорусский актер Виктор Дашкевич скончался после заражения коронавирусом, сообщает издание «Подъем».
Дашкевич стал первым в Белоруссии умершим пациентом с коронавирусом.
Утверждается, что 75-летнему артисту не сразу поставили правильный диагноз. Наличие коронавируса COVID-19 подтвердили только повторные анализы.
Всего в Белоруссии выявлено 152 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 47 человек.
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