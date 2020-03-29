«Союзмультфильм» выпустил серию роликов о поведении при пандемии

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Кот Матроскин из мультфильма «Трое из Простоквашино» Кот Матроскин из мультфильма «Трое из Простоквашино»
Кот Матроскин из мультфильма «Трое из Простоквашино»
«Союзмультфильм»

Киностудия «Сюзмультфильм» подготовила серию коротких роликов с героями советских мультфильмах о правилах поведения во время пандемии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу студии.

В роликах персонажи популярных мультфильмов, в числе которых Карлсон, Винни-Пух и герои «Простоквашино», рассказывают зрителям о том, как сохранить здоровье и спокойствие при пандемии, заявили в пресс-службе. Там сообщили, что посмотреть ролики можно в официальных аккаунтах «Союзмультфильма» в социальных сетях.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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