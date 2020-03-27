Борис Акунин рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

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Писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) рассказал, как во время заражения коронавирусом у него протекала болезнь.

По словам Акунина, он заразился вместе с женой, у него форма средней тяжести. «Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять», — вспоминает он в Facebook.

Акунин рассказал, что не обращался к медикам 10 дней, на 11-й врач прописал ему антибиотики. Постепенно литератору стало лучше. «Чем позже заболеете, тем легче будет вас вылечить – в этом главный смысл соблюдения карантина», — предупреждает он, отдельно подчеркивая, что не стоит распространять пугающую и непроверенную информацию о болезни.

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