В «Мир Дикого Запада» прилетел дракон из «Игры престолов»

Во втором эпизоде третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада» появился дракон Дрогон из другого шоу HBO — «Игра престолов». Дракон заперт в штаб-квартире парка развлечений с биороботами.

Шоураннеры «Мира Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан давно знакомы с создателями «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Дэном Вайсом, передает Variety.

Бениофф и Вайс также появились в эпизоде в роли инженеров, которые хотят украсть дракона-робота. Идею кроссовера предложил автор цикла книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин, на саге которого основан сериал «Игра престолов». При этом известно, что полноценного кроссовера «Игры престолов» с «Миром Дикого Запада» не будет.

