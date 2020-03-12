Киркоров отменил концерты в Прибалтике из-за коронавируса
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Певец Филипп Киркоров отменил запланированные выступления в Прибалтике из-за распространения коронавируса, передает »Регион.online» со ссылкой на источник.
«В ближайшее время у певца должны были состояться концерты в Латвии, Литве и Эстонии. Однако, COVID-19 нарушил планы звезды», — сказал источник.
Отмечается, что выступления перенесены на осень.
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