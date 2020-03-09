Marvel показала финальный трейлер «Черной вдовы»

Киностудия Marvel опубликовала финальный трейлер фильма «Черная вдова». Ролик был размещен на YouTube-канале.

Премьера новой кинокартины в России запланирована на 30 апреля.

Главную роль спецагента Наташи Романофф исполнила голливудская актриса Скарлетт Йоханссон.

Сюжет киноленты расскажет о событиях, предшествующих вступлению Романофф в команду Мстителей.

«Черная Вдова» станет 24-м фильмом киновселенной, созданной по комиксам Marvel. Также в фильме снялись Флоренс Пью, Дэвид Харбор и другие.

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