Marvel показала финальный трейлер «Черной вдовы»
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Киностудия Marvel опубликовала финальный трейлер фильма «Черная вдова». Ролик был размещен на YouTube-канале.
Премьера новой кинокартины в России запланирована на 30 апреля.
Главную роль спецагента Наташи Романофф исполнила голливудская актриса Скарлетт Йоханссон.
Сюжет киноленты расскажет о событиях, предшествующих вступлению Романофф в команду Мстителей.
«Черная Вдова» станет 24-м фильмом киновселенной, созданной по комиксам Marvel. Также в фильме снялись Флоренс Пью, Дэвид Харбор и другие.
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