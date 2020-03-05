«Хорошо, что не Бузова»: Милонова спросили о поездке Little Big на «Евровидение»
Депутат Госдумы Виталий Милонов одобрил отправку группы Little Big на песенный конкурс «Евровидение».
В беседе с НСН он сказал, что коллектив соответствует формату шоу. «Хорошо, что не Бузова, конечно, потому что были такие опасения. Мне кажется, что Little Big вполне вписывается в формат «Евровидения». Хотя их музыка для нынешнего «Евровидения» слишком чистая, слишком хорошая», — цитирует Милонова издание. Также депутату нравится, что Little Big — группа из Санкт-Петербурга.
Группа Little Big представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме в мае 2020 года.
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