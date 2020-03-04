«Прощание со Сталиным» получило прокатное удостоверение

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Кадр из фильма «Прощание со Сталиным» (2019) Кадр из фильма «Прощание со Сталиным» (2019)
Кадр из фильма «Прощание со Сталиным» (2019)
imdb.com

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение картине Сергея Лозницы «Прощание со Сталиным» («Государственные похороны»), передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Удостоверение выдано с 5 марта. Утверждается, что выдача откладывалась из-за технических несоответствий предоставленных прокатчиком материалов о направлении копии фильма в Госфильмофонд.

Ранее прокатчик фильма «Престиж кино» жаловся на задержку с выдачей документа, указывая, что несколько кинотеатров отменили предпремьерные показы картины.

Фильм основан на 35 часах архивных материалов, снятых в СССР 5-9 марта 1953 года после смерти Иосифа Сталина. Впервые картину показали на Венецианском кинофестивале в 2019 году.

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