«Прощание со Сталиным» получило прокатное удостоверение
Министерство культуры выдало прокатное удостоверение картине Сергея Лозницы «Прощание со Сталиным» («Государственные похороны»), передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Удостоверение выдано с 5 марта. Утверждается, что выдача откладывалась из-за технических несоответствий предоставленных прокатчиком материалов о направлении копии фильма в Госфильмофонд.
Ранее прокатчик фильма «Престиж кино» жаловся на задержку с выдачей документа, указывая, что несколько кинотеатров отменили предпремьерные показы картины.
Фильм основан на 35 часах архивных материалов, снятых в СССР 5-9 марта 1953 года после смерти Иосифа Сталина. Впервые картину показали на Венецианском кинофестивале в 2019 году.
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