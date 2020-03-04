«Прощание со Сталиным» получило прокатное удостоверение

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение картине Сергея Лозницы «Прощание со Сталиным» («Государственные похороны»), передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Удостоверение выдано с 5 марта. Утверждается, что выдача откладывалась из-за технических несоответствий предоставленных прокатчиком материалов о направлении копии фильма в Госфильмофонд.

Ранее прокатчик фильма «Престиж кино» жаловся на задержку с выдачей документа, указывая, что несколько кинотеатров отменили предпремьерные показы картины.

Фильм основан на 35 часах архивных материалов, снятых в СССР 5-9 марта 1953 года после смерти Иосифа Сталина. Впервые картину показали на Венецианском кинофестивале в 2019 году.

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