Отец покойного Марьянова подал в суд на его вдову

<img src="//img.gazeta.ru/files3/238/11023238/img_1-pic905-895x505-41171.jpg">

Отец скончавшегося в подмосковном реабилитационном центре актера Дмитрия Марьянова подал иск к вдове сына и своему внуку, передает «Рен ТВ».

В апреле Савеловский суд Москвы начнет рассматривать дело. Иск касается наследства Марьянова, которое родственники делят в течение трех лет. Также все еще идет уголовный процесс о смерти актера. В его смерти обвиняется глава реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова, где погиб Марьянов.

Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года в возрасте 47 лет. Причиной смерти назван разрыв подвздошной вены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Марьянов скончался после удара в живот, рассказал адвокат

— Сын актера Марьянова потребовал от лечившего его отца центра 30 млн рублей

— Глава центра, где умер Марьянов, предстанет перед судом