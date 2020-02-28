Отец покойного Марьянова подал в суд на его вдову
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Отец скончавшегося в подмосковном реабилитационном центре актера Дмитрия Марьянова подал иск к вдове сына и своему внуку, передает «Рен ТВ».
В апреле Савеловский суд Москвы начнет рассматривать дело. Иск касается наследства Марьянова, которое родственники делят в течение трех лет. Также все еще идет уголовный процесс о смерти актера. В его смерти обвиняется глава реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова, где погиб Марьянов.
Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года в возрасте 47 лет. Причиной смерти назван разрыв подвздошной вены.
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