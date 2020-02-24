Присяжные суда Нью-Йорка признали Харви Вайнштейна виновным по двум обвинениям

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Голливудский продюсер Харви Вайнштейна был признан присяжными суда Нью-Йорка виновным по двум из пяти пунктов обвинения. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Как стало известно, они считают его виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Сообщается, что в городском суде Вайнштейна обвиняют в изнасиловании женщины в гостинице в 2013 году. Кроме того, там указывают на то, что продюсер совершал сексуальные домогательства в отношении другой женщины в его квартире в Нью-Йорке в 2006 году.

Как отмечается, дело Вайнштейна еще рассматривается в суде Калифорнии.

Громкий скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году. Более 80 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.

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