Скорсезе написал письмо режиссеру «Паразитов»
Режиссер Мартин Скорсезе написал письмо режиссеру получившего «Оскар» фильма «Паразиты» Пон Чжун Хо, сообщает NME.
О письме рассказал сам Пон Чжун Хо на пресс-конференции в Южной Корее. По его словам, послание оказалось очень личным.
В числе прочего Скорсезе написал, что ожидает следующий фильм Пон Чжун Хо. Он также отметил отличную работу южнокорейского режиссера.
Фильм «Паразиты» стал лауреатом премии «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший иностранный фильм», «Лучший оригинальный сценарий». Сам Пон Чжун Хо получил статуэтку за лучшую режиссерскую работу.
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