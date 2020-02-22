Скорсезе написал письмо режиссеру «Паразитов»

Режиссер Мартин Скорсезе написал письмо режиссеру получившего «Оскар» фильма «Паразиты» Пон Чжун Хо, сообщает NME.

О письме рассказал сам Пон Чжун Хо на пресс-конференции в Южной Корее. По его словам, послание оказалось очень личным.

В числе прочего Скорсезе написал, что ожидает следующий фильм Пон Чжун Хо. Он также отметил отличную работу южнокорейского режиссера.

Фильм «Паразиты» стал лауреатом премии «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший иностранный фильм», «Лучший оригинальный сценарий». Сам Пон Чжун Хо получил статуэтку за лучшую режиссерскую работу.

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