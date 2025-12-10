На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США назвали неэффективными истребители Су-30МК2 ВВС Венесуэлы

NI: Венесуэльские Су-30МК2 окажутся «бумажными тиграми» в столкновении с ВВС США
true
true
true
close
Нина Падалко/РИА Новости

Состоящие на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) Венесуэлы российские истребители Су-30МК2 окажутся неэффективными в случае прямого столкновения с американской авиацией. Об этом заявил обозреватель журнала National Interest (NI) Харрисон Касс.

Он подчеркнул, что самолеты Су-30МК2 являются жемчужиной ВВС Венесуэлы и одними из самых боеспособных истребителей во всей Латинской Америке. Истребитель способен выполнять различные задачи, включая сдерживание региональных конкурентов и контроль воздушного пространства страны.

Но, по мнению Касса, сложная экономическая ситуация в Венесуэле вызывала нехватку средств на содержание авиации. В частности, из-за недостаточного количества запчастей летчики совершают меньше вылетов, что сказывается на уровне подготовки экипажей. Поэтому Су-30МК2 в боях с американскими самолетами станут «бумажными тиграми».

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что американская военная операция против поставщиков наркотиков может затронуть не только Венесуэлу, но также Мексику и Колумбию.

Ранее Трамп предрек президенту Венесуэлы конец.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Виктор Корнеплод, Анастасия Землеройка и весь их пантеон: что это за мемы и что они означают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами