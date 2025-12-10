Состоящие на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) Венесуэлы российские истребители Су-30МК2 окажутся неэффективными в случае прямого столкновения с американской авиацией. Об этом заявил обозреватель журнала National Interest (NI) Харрисон Касс.

Он подчеркнул, что самолеты Су-30МК2 являются жемчужиной ВВС Венесуэлы и одними из самых боеспособных истребителей во всей Латинской Америке. Истребитель способен выполнять различные задачи, включая сдерживание региональных конкурентов и контроль воздушного пространства страны.

Но, по мнению Касса, сложная экономическая ситуация в Венесуэле вызывала нехватку средств на содержание авиации. В частности, из-за недостаточного количества запчастей летчики совершают меньше вылетов, что сказывается на уровне подготовки экипажей. Поэтому Су-30МК2 в боях с американскими самолетами станут «бумажными тиграми».

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что американская военная операция против поставщиков наркотиков может затронуть не только Венесуэлу, но также Мексику и Колумбию.

Ранее Трамп предрек президенту Венесуэлы конец.