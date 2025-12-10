В Москве загорелся трехэтажный жилой дом

Крыша трехэтажного блочного жилого дома горит на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в МЧС.

Пожар произошел в здании, расположенном в проезде Досфлота. Спасатели эвакуировали семь человек из соседних помещений. В МЧС добавили, что подробности ЧП уточняются.

9 декабря произошел пожар в новосибирском педагогическом колледже. Возгорание началось в расположенном на третьем этаже кабинете. Затем огонь перекинулся на кровлю. В тушении пожара участвовали 67 человек и 17 единиц техники, включая высотную. Из здания учебного заведения эвакуировали 670 учащихся.

По предварительным данным Следственного комитета, пожар произошел из-за замыкания электропроводки. По факту возгорания проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность».

Ранее в Крыму школьница устроила пожар, разогревая печенье в микроволновке.