На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве загорелся трехэтажный жилой дом

МЧС: крыша трехэтажного жилого дома горит на северо-западе Москвы
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Крыша трехэтажного блочного жилого дома горит на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в МЧС.

Пожар произошел в здании, расположенном в проезде Досфлота. Спасатели эвакуировали семь человек из соседних помещений. В МЧС добавили, что подробности ЧП уточняются.

9 декабря произошел пожар в новосибирском педагогическом колледже. Возгорание началось в расположенном на третьем этаже кабинете. Затем огонь перекинулся на кровлю. В тушении пожара участвовали 67 человек и 17 единиц техники, включая высотную. Из здания учебного заведения эвакуировали 670 учащихся.

По предварительным данным Следственного комитета, пожар произошел из-за замыкания электропроводки. По факту возгорания проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность».

Ранее в Крыму школьница устроила пожар, разогревая печенье в микроволновке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Виктор Корнеплод, Анастасия Землеройка и весь их пантеон: что это за мемы и что они означают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами