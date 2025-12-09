«Дети сидели в столовой, не зная о пожаре»: педколледж загорелся в Новосибирске

Педагогический колледж загорелся в Новосибирске, потушить открытый огонь, охвативший 700 кв. м., удалось лишь спустя три часа. При этом пожарная сигнализация, по словам учащихся, не сработала, оповещали друг друга сами студенты, а на выходе из колледжа произошла давка из-за того, что куртки в гардеробе выдавали по номерам — несмотря на опасность. В региональном министерстве образования при этом назвали эвакуацию более чем 600 учащихся «оперативной», а в СК начали проверку по статье о халатности.

Крупный пожар произошел в педагогическом колледже на Линейной улице в Новосибирске. Первые сообщения о возгорании появились в 6:55 мск (10:55 по местному времени). Пламя возникло в кабинете на третьем этаже здания, после чего перекинулось на крышу. Тушением занялись 67 человек.

Спустя два часа распространение огня удалось остановить, он охватил площадь в 700 кв. м. В 10:05 мск открытое горение потушили.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки .

Как сообщили в региональном управлении МЧС, из здания эвакуировали 670 человек. Учащиеся колледжа при этом рассказали о многочисленных нарушениях в действиях сотрудников учебного заведения.

Куртки по номеркам и отключения сигнализации

Как заявила NGS.RU одна из студенток, среди основных проблем, с которыми столкнулись находившиеся в здании люди, оказалась не сработавшая автоматическая сигнализация .

«Один из немногих педагогов, его назвали «мужчина с огнетушителем», повел себя корректнее всего в случившейся ситуации. Он вывел из колледжа не только свою группу, но и оповестил всех, кого смог. Дети просто сидели в столовой, не зная о случившемся», — сказала она.

Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на учащихся также сообщает, что охранница учреждения несколько раз целенаправленно выключила пожарную тревогу.

«По словам студентки, автоматическая система оповещения не сработала, а предложения вручную включить сигнал игнорировали. И даже мешали сделать это, говорили, что не нужно», — добавляет канал.

Более того — уже после начала пожара сотрудники колледжа запретили учащимся самим открыть гардероб и забрать свои вещи. Вместо этого, несмотря на опасность, куртки студентам выдавали по номеркам . Из-за этого на первом этаже колледжа образовалась серьезная давка. Видео, на котором толпа без движения стоит у выхода из здания, публикует NGS.RU.

«Оповещали ходили всех в основном студенты и один преподаватель. Студенты были напуганы, из-за этого произошла давка в гардеробе. Там сначала выдавали по номеркам, к концу только начали кидать куртки в толпу и запускать в гардероб», — рассказал очевидец изданию «Подъем».

По данным Mash Siberia, в результате многие студенты вышли на 30-градусный мороз без курток.

Похвала от Минобра, проверка от СК

Несмотря на такую реакцию самих студентов, побывавшая на месте происшествия министр образования Новосибирской области Мария Жафярова осталась довольна организацией вывода людей из горящего здания.

«Министр подчеркнула, что в колледже неоднократно проводились тренировки по противопожарной безопасности, благодаря чему студенты и коллектив колледжа в чрезвычайной ситуации были оперативно эвакуированы », — пишет пресс-служба регионального Минобра.

Жафярова указала, что текущая неделя является у студентов колледжа последней перед сессией. Сдавать зачеты и экзамены они будут в другом корпусе учреждения. Варианты того, как им преподавать оставшийся материал, прорабатываются.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также указал, что вопрос об организации обучения студентов колледжа будет решаться после оценки ущерба зданию.