Алла Пугачева рассказала о пластических операциях

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Певица Алла Пугачева в беседе с телеканалом НТВ рассказала о сделанных пластических операциях.

Пугачева отметила, что ей запрещен общий наркоз, поэтому она делала незначительные подтяжки, исключая нитевой лифтинг. «Нити — это ужасно. Только такие легкие операции. У меня просто хорошая кожа, и в принципе хорошие друзья — пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи. Они могут убрать кисту, и все это под местным наркозом, как косметическая операция», — пояснила она.

Алле Пугачевой в 2020 году исполнится 71 год. В 2019 году она дважды отпраздновала юбилей большими концертами: в Москве и Минске.

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