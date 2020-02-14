Билли Айлиш презентовала песню для фильма о Джеймсе Бонде

Американская певица Билли Айлиш выставила на своем YouTube-канале ролик с песней для нового фильма о секретном британском агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать».

18-летняя Айлиш стала самой молодой артисткой, которая когда-либо писала саундтрек к «бондиане».

Ранее главные темы к фильмам об агенте «007» исполняли такие исполнители, как Мадонна, Пол Маккартни, Адель, Лорд и другие.

Песня Айлиш длится чуть более четырех минут. Предполагается, что она впервые исполнит композицию 18 февраля на церемонии Brit Awards в Лондоне, передает РИА «Новости».

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