Роман «50 оттенков серого» стал самой популярной книгой о любви в России

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Самой популярной электронной книгой о любви у россиян стал роман «50 оттенков серого» Э. Л. Джеймс, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные книжного сервиса MyBook.

Ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, сервис изучил спрос на литературу о любви в регионах России. Кроме романа Джеймс, в лидеры выбились книги «До встречи с тобой» Джоджо Мойес и «После» Анны Тодд.

Всего «50 оттенков серого» прочитали более 200 тыс. человек с 2012 года, эта книга также стала самой популярной электронной книгой прошедшего десятилетия в России.

Больше всего любителей романтической литературы живет в Самарской области (10,2%), в Татарстане и Санкт-Петербурге их доля составляет по 9,4%.

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