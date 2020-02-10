«Оскар» за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс

Награду в номинации лучшая мужская роль первого плана на 92-й церемонии вручения премии «Оскар» получил голливудский актер Хоакин Феникс за работу в картине «Джокер».

В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени.

Отмечается, что также за статуэтку боролись Адам Драйвер, сыгравший в «Брачной истории», исполнивший главную роль в картине «Боль и слава» Антонио Бандерас, а также актеры Джонатан Прайс («Два папы») и Леонардо ДиКаприо («Однажды в... Голливуде»).

«Газета.Ru» следит за событиями премии в режиме онлайн.

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