«Кажется, что я умираю»: Успенская пожаловалась Малахову на дочь

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Певица Любовь Успенская на шоу Андрея Малахова рассказала о скандале, в который оказалась втянута вместе с дочерью Татьяной Плаксиной.

Успенская пожаловалась на эфир другой популярной передачи, в котором Плаксина раскритиковала их отношения. «Мне каждый день кажется, что я умираю, что сегодня мой последний день. Я не узнаю свою дочь, как будто это другой человек. Это не Таня, которую я боготворила, берегла, которая была моей музой. Я всячески пыталась уберечь ее», — цитирует певицу PeopleTalk.

Успенская уверена, что ее отношения с дочерью портит отец девушки, экс-супруг певицы Александр Плаксин. «Он делает все возможное, чтобы уничтожить и получить все ее состояние. Самый главный враг кто? Кто разрушил ее жизнь? Это мой муж. Я скрывала, что он не живет в Москве, что мы не вместе», — рассказала Успенская, обвинив Плаксина в шантаже.

Ранее в телепередаче Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись», Плаксина, в частности, обвиняла мать в том, что та запирает ее и душит. Известно, что в последние полтора года девушка много времени провела в больницах: она пережила несколько серьезных операций после неудачного падения с велосипеда.

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