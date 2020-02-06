Ургант отчитал автора шутки о космонавтах

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Шоумен Иван Ургант в новом выпуске своей передачи «Вечерний Ургант» отреагировал на критику со стороны главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Ургант отчитал «автора» неудачной шутки о снижении требований к космонавтам. «Я прошу прощения, мы впервые решили сделать выговор автору, сценаристу нашей передачи, который придумал эту шутку», — цитирует Урганта РИА «Новости». После этих слов он позвал на сцену мужчину, который якобы написал шутку о том, что снижение требований к кандидатам в космонавты может означать, что в космос будут отправляться люди с «легким психическим отклонением» или «судимостью по малолетству». «Один раз мы снизили требования к сценаристам — вы посмотрите, с кем приходится иметь дело», — посмеялся он.

В ответ на замечание Рогозина о том, что Ургант якобы слишком долго ведет передачу, шоумен намекнул на долгострой космодрома Восточный. «Восемь лет для программы нашей — это много, а для строительства космодрома Восточный — это вообще ничего. Даже там ничего намозолиться не успело», — заметил он.

Ранее Иван Ургант также извинился перед православными активистами, которым не понравился рождественский выпуск шоу.

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