Пригожин одобрил кандидатуру Панайотов на участие в «Евровидении-2020»
Продюсер Иосиф Пригожин одобрил кандидатуру российского поп-исполнителя Александра Панайотова на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2020».
Он отметил, что положительно относился к перспетивам певца поехать на конкурс и в 2019 году. «Он будет смотреться достойно, он заслужил. Хорошему артисту и хорошему певцу было бы неплохо туда съездить. Если бы спросили меня, я бы за него проголосовал. Нам с Лерой он очень симпатичен, Лера с ним пела, и мы с удовольствием готовы помочь советами», — цитирует РИА «Новости» Пригожина, имеющего в виду свою супругу — певицу Валерию.
65-й конкурс «Евровидение» будет проходить с 12 по 16 мая в Роттердаме. О том, что Панайотов может представить Россию на песенном соревновании, ранее рассказал композитор Игорь Крутой.
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