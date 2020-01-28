Японского дипломата вызвали в МИД РФ из-за выставки о южных Курилах

В МИД сообщили, что советник-посланник японского посольства в Москве был вызван во внешнеполитическое ведомство России из-за выставки о южных Курилах, которая проходит в Токио, передает ТАСС.

Как стало известно, постоянная экспозиция называется «Территория и суверенитет».

В министерстве заявили, что в Токио выставлены пропагандистские материалы, которые якобы подтверждают притязания Японии на южную часть Курильских островов.

«Видим в этом также очередное свидетельство нежелания японских партнеров признать в полном объеме итоги Второй мировой войны», — отметили в МИД.

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