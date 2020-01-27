Гильдия режиссеров США выбрала «Лучшего режиссера полнометражного фильма»

Американская Гильдия режиссеров вручила главную награду в категории «Лучший режиссер полнометражного фильма» Сэму Мендесу, передает ТАСС.

Над наградой боролись Квентин Тарантино за работу над «Однажды в… Голливуде», Мартин Скорсезе «Ирландец», Пон Чжун Хо «Паразиты», Тайка Вайтити «Кролик Джоджо».

Мендес получил награду за работу над фильмом о Первой мировой войне — «1917». В картине рассказывается о двух солдатах, которым дали поручение преодолеть вражескую территорию, чтобы передать секретное сообщение для спасения жизни тысячам военных.

Стоит отметить, что до этого Мендес получил «Золотой глобус» в этой же номинации за фильм.

Церемония вручения наград состоялась накануне в Лос-Анджелесе.

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