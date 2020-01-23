242-килограммовый сын Никаса Сафронова попытался повторить шпагат Волочковой

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Пианист Лука Сафронов (Затравкин), сын художника Никаса Сафронова, опубликовал новую фотографию в Instagram.

На снимке он ставит ногу на невысокий забор. «Анастасия, я принимаю твой «ШпагатныйЧеллендж»!» — пошутил Сафронов-младший о шпагатах, которые регулярно демонстрирует балерина Анастасия Волочкова.

Лука Сафронов ранее заявил, что, несмотря на вес, достигший 242 килограммов, не собирается худеть.

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