242-килограммовый сын Никаса Сафронова попытался повторить шпагат Волочковой
Пианист Лука Сафронов (Затравкин), сын художника Никаса Сафронова, опубликовал новую фотографию в Instagram.
На снимке он ставит ногу на невысокий забор. «Анастасия, я принимаю твой «ШпагатныйЧеллендж»!» — пошутил Сафронов-младший о шпагатах, которые регулярно демонстрирует балерина Анастасия Волочкова.
Лука Сафронов ранее заявил, что, несмотря на вес, достигший 242 килограммов, не собирается худеть.
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