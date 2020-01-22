Водонаева оправдалась за слова о маткапитале и «быдле»

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Телеведущая Алена Водонаева в беседе с РИА «Новости» ответила на волну критики, обрушившуюся на нее после высказываний о материнском капитале.

Водонаева в соцсетях высказала опасения в связи с увеличением материнского капитала и тем, что «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будет рожать ради выплат. «Сейчас все эти люди бросили свои силы на то, чтобы дискредитировать мои слова, отвлечь внимание от сути. Они концентрируют все внимание лишь на слове «быдло», нагло искажая мои слова и отвлекая людей от главной мысли», — оправдалась за свои слова Водонаева.

Ранее Алену Водонаеву раскритиковали спикер Госдумы Вячеслав Володин, актер Иван Охлобыстин, депутат Госдумы Виталий Милонов и др.

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