Колина Фаррела в роли Пингвина сравнили с Меладзе

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Российские киноманы сравнили актера Колина Фаррелла, который снимается в новом «Бэтмене» и играет антагониста Пингвина, с певцом Валерием Меладзе.

На сходство обратили внимание авторы паблика «ВКонтакте» под названием Geek Empire. «Колин Фаррелл где-то в перерывах между съемками нового «Бэтмена». Напомним, актер исполнит роль Пингвина. Или это Валерий Меладзе?» — так в сообществе подписаны новые фото Фаррелла со съемочной площадки.

В новом «Бэтмене» главную роль сыграет звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон. Премьера фильма состоится в июне 2021 года.

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