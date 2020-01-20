Главную награду Гильдии продюсеров США дали фильму «1917»

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Драма «1917» американского режиссера Сэма Мендеса была удостоена главной награды Гильдии продюсеров США (Producers Guild Awards). Об этом сообщает Twitter организации.

Как стало известно, церемония состоялась в Беверли-Хиллз.

Отмечается, что в числе других претендентов на приз были ленты «Форд против Феррари», «Ирландец», а также «Джокер».

В картине «1917» показаны события Первой мировой войны. В ней рассказывается о двух солдатах, которым дали поручение преодолеть вражескую территорию, чтобы передать секретное сообщение для спасения жизни тысячам военных.

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