Главную награду Гильдии продюсеров США дали фильму «1917»
Драма «1917» американского режиссера Сэма Мендеса была удостоена главной награды Гильдии продюсеров США (Producers Guild Awards). Об этом сообщает Twitter организации.
Как стало известно, церемония состоялась в Беверли-Хиллз.
Отмечается, что в числе других претендентов на приз были ленты «Форд против Феррари», «Ирландец», а также «Джокер».
В картине «1917» показаны события Первой мировой войны. В ней рассказывается о двух солдатах, которым дали поручение преодолеть вражескую территорию, чтобы передать секретное сообщение для спасения жизни тысячам военных.
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