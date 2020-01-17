Малыш Йода на руках у Лукаса растрогал пользователей Instagram
Создатель сериала — спин-оффа киносаги «Звездные войны» Джон Фавро опубликовал у себя в Instagram трогательный снимок.
На нем создатель «Звездных войн» Джордж Лукас держит на руках Малыша Йоду — одного из самых популярных героев «Мандалорца». «Гордый дедушка», — подписал фотографию Фавро.
«Две легенды в одном кадре», «Мандалорец» крут, потому что его авторы уважают Джорджа Лукаса», «Как будто внука держит», «Я потеряла дар речи», — комментируют кадр подписчики Фавро.
Премьера «Мандалорца» состоялась на стриминговом сервисе Disney+ 12 ноября 2019 года.
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