Малыш Йода на руках у Лукаса растрогал пользователей Instagram

<img src="//img.gazeta.ru/files3/758/12876758/387712_lSovfPDZkp_baby_yoda-pic905-895x505-19399.jpg">

Создатель сериала — спин-оффа киносаги «Звездные войны» Джон Фавро опубликовал у себя в Instagram трогательный снимок.

На нем создатель «Звездных войн» Джордж Лукас держит на руках Малыша Йоду — одного из самых популярных героев «Мандалорца». «Гордый дедушка», — подписал фотографию Фавро.

«Две легенды в одном кадре», «Мандалорец» крут, потому что его авторы уважают Джорджа Лукаса», «Как будто внука держит», «Я потеряла дар речи», — комментируют кадр подписчики Фавро.

Премьера «Мандалорца» состоялась на стриминговом сервисе Disney+ 12 ноября 2019 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Продюсер «Мандалорца» рассказал, когда выйдет второй сезон

— Названы самые обсуждаемые фильмы и сериалы 2019 года

— Disney показал новый трейлер «Мандалорца»