Православные активисты требуют лишить Урганта гражданства

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Движение православных активистов «Сорок сороков» требует лишить российского гражданства ведущего Ивана Урганта после недавнего выпуска его передачи «Вечерний Ургант», сообщает «Царьград».

Соответствующую петицию активисты опубликовали в сети. По мнению авторов, 7 января 2020 года Ургант провокационно «поздравил» православный мир, а также «пригласил одиозных гостей, которые поддерживали и развивали кощунственные шутки». Приглашенного Жерара Депардье авторы назвали гомосексуалом и богохульником, а музыканта Джизуса обвинили в романтизации употребления наркотиков и деструктивного образа жизни. Также упоминается якобы кощунственный коллаж.

В связи с этим Урганта упрекнули в русофобии, оскорблении чувств верующих и неуважению к российским духовно-нравственным ценностям. «Мы считаем, что для таких деятелей с двойным гражданством должна быть предусмотрена процедура лишения российского гражданства за неуважение к российским традиционным духовно-нравственным ценностям», — говорится в обращении.

Также общественники требуют извинений от руководства Первого канала и просят удалить выпуск.

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