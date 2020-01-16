Православные активисты требуют лишить Урганта гражданства
Движение православных активистов «Сорок сороков» требует лишить российского гражданства ведущего Ивана Урганта после недавнего выпуска его передачи «Вечерний Ургант», сообщает «Царьград».
Соответствующую петицию активисты опубликовали в сети. По мнению авторов, 7 января 2020 года Ургант провокационно «поздравил» православный мир, а также «пригласил одиозных гостей, которые поддерживали и развивали кощунственные шутки». Приглашенного Жерара Депардье авторы назвали гомосексуалом и богохульником, а музыканта Джизуса обвинили в романтизации употребления наркотиков и деструктивного образа жизни. Также упоминается якобы кощунственный коллаж.
В связи с этим Урганта упрекнули в русофобии, оскорблении чувств верующих и неуважению к российским духовно-нравственным ценностям. «Мы считаем, что для таких деятелей с двойным гражданством должна быть предусмотрена процедура лишения российского гражданства за неуважение к российским традиционным духовно-нравственным ценностям», — говорится в обращении.
Также общественники требуют извинений от руководства Первого канала и просят удалить выпуск.
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