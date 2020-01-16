Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш

Ведущая телепрограммы «Жить здорово!» Елена Малышева исполнила в эфире строчку из песни американской исполнительницы Билли Айлиш, сообщает Ura.Ru.

Малышева спела отрывок из произведения Айлиш перед гостем программы, после чего спросила молодого человека, как он относится к творчеству певицы.

Гость назвал Билли Айлиш «хорошей», на что Малышева ответила, что ей «тоже нравится».

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