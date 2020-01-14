Содатели фильма «Дау» намерены судиться с Минкультом из-за отказа в прокате
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Создатели фильма «Дау» намерены обратиться в суд из-за решения Минкульта России отказать в выдаче прокатного удостоверения четырем частям киноленты режиссера Ильи Хржановского. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что ведомство отправило соответствующее решение создателям картины, «усмотрев некую порнографию в указанных сериях».
Представитель режиссера заявил агентства, что согласно российскому законодательству создатели имеют право обратиться в суд в связи с несогласием с данным постановлением.
В Минкультуры подтвердили готовность разрешать спорные вопросы в правовом поле с участием судебных инстанций.
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