Содатели фильма «Дау» намерены судиться с Минкультом из-за отказа в прокате

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Кадр из фильма из проекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского Кадр из фильма из проекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского
Кадр из фильма из проекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского
Arte France Cinema

Создатели фильма «Дау» намерены обратиться в суд из-за решения Минкульта России отказать в выдаче прокатного удостоверения четырем частям киноленты режиссера Ильи Хржановского. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что ведомство отправило соответствующее решение создателям картины, «усмотрев некую порнографию в указанных сериях».

Представитель режиссера заявил агентства, что согласно российскому законодательству создатели имеют право обратиться в суд в связи с несогласием с данным постановлением.

В Минкультуры подтвердили готовность разрешать спорные вопросы в правовом поле с участием судебных инстанций.

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