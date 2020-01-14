Валерия ответила на призыв уехать из России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/623/12326623/RIAN_5677970.HR-pic905-895x505-20479.jpg">

Певица Валерия ответила на предложение своей подписчицы в Instagram уехать из России и никогда не возвращаться.

Такой комментарий появился на странице Валерии после публикации фотографии, сделанной на отдыхе в Дубае. «Три дня лил дождь такой силы, что затопило половину города», — написала под фотографией Валерия, а в ответ на комментарий певица предложила недовольной женщине отписаться от нее.

Поклонники Валерии, в свою очередь, пожелали самой подписчице уехать из страны.

В Дубае Валерия отдыхает вместе со своим супругом — продюсером Иосифом Пригожиным.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Валерия оценила первый после инсульта концерт Носкова

— Экстрасенс предупредила сына Валерии о новом ДТП

— Валерия рассказала об очередном ДТП с участием сына