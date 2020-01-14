Валерия ответила на призыв уехать из России
Певица Валерия ответила на предложение своей подписчицы в Instagram уехать из России и никогда не возвращаться.
Такой комментарий появился на странице Валерии после публикации фотографии, сделанной на отдыхе в Дубае. «Три дня лил дождь такой силы, что затопило половину города», — написала под фотографией Валерия, а в ответ на комментарий певица предложила недовольной женщине отписаться от нее.
Поклонники Валерии, в свою очередь, пожелали самой подписчице уехать из страны.
В Дубае Валерия отдыхает вместе со своим супругом — продюсером Иосифом Пригожиным.
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