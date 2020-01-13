Дочь Пугачевой поздравила Паулса с днем рождения «Миллионом алых роз»

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Певица Алла Пугачева опубликовала у себя в Instagram новый видеоролик, в котором ее 6-летняя дочь Лиза исполняет песню из репертуара матери — «Миллион алых роз».

Песней на стихи Андрея Вознесенского Пугачева решила поздравить композитора Раймонда Паулса, сочинившего мелодию «Миллиона алых роз». «С днем рождения, Раймонд!» — подписала ролик певица.

В комментариях фолловеры восхищаются талантами девочки. «Наследница таланта», «Ох ты! Какой подарок для композитора», «Талантливая, воспитанная, красивая!» — пишут они.

Советскому и латвийскому композитору Раймонду Паулсу 12 января исполнилось 84 года.

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