Фильм «Холоп» стал лидером российского проката в выходные

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Лента «Холоп» заняла первую строчку российского проката, принеся 315,5 млн рублей за период с 26 по 29 декабря. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Как стало известно, вторым стал российский историко-приключенческой фильм «Союз спасения». В указанные дни эта картина собрала 126,8 млн рублей.

Замкнул тройку рейтинга американский фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Кассовые сборы девятого эпизода киносаги составили 97,3 млн рублей.

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