Прощание с Галиной Волчек состоится 29 декабря в «Современнике»

Прощание с художественным руководителем московского театра «Современник» Галиной Волчек состоится в воскресенье, 29 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Современника».

Так, прощание начнется в «Современнике» в 9:00. В 11:00 пройдет гражданская панихида.

Похороны состоятся в 14:00 на Новодевичьем кладбище.

Ранее сообщалось, что Галина Волчек будет похоронена рядом с Марком Захаровым. Она скончалась в больнице 26 декабря.

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