Пенсионный фонд судится с Расторгуевым

Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что в 2018 году Николай Расторгуев не отчитался за свой именной фонд, на средства которого проводит благотворительные концерты и поддерживает современное искусство. ПФР выписал артисту штраф размером в 20 тыс. руб., однако деньги пенсионным фондом получены не были.

Пока Николай Расторгуев никак не комментировал информацию о своих долгах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Расторгуев рассказал, как пытался вручить Путину $100

— Группа «Любэ» перекроет Крымский мост

— Лидер «Любэ» Расторгуев стал частью Putin Team