Пенсионный фонд судится с Расторгуевым
Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
Утверждается, что в 2018 году Николай Расторгуев не отчитался за свой именной фонд, на средства которого проводит благотворительные концерты и поддерживает современное искусство. ПФР выписал артисту штраф размером в 20 тыс. руб., однако деньги пенсионным фондом получены не были.
Пока Николай Расторгуев никак не комментировал информацию о своих долгах.
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