Асмус сыграла в «Тексте» вместо Старшенбаум

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Актриса Ирина Старшенбаум должна была играть с Александром Петровым и Иваном Янковским в фильме «Текст», сообщает издание «7 дней» со ссылкой интервью со звездой.

По словам Старшенбаум, она отказалась от роли потому, что уже не раз снималась со своим экс-бойфрендом Петровым и потому, что в фильме есть сцена, в которой Петров должен мастурбировать при просмотре откровенного видео с главной героиней. «В фильме есть момент, когда герой Александра смотрит сцену сексуального плана, в которой сыграла Кристина Асмус с Ваней Янковским. Так вот он реагирует на нее… определенным образом. Я подумала: «Какой ад нас ждет после такого!» Пусть Саша, конечно, снимается, решила я тогда. Но я — нет», — поделилась Старшенбаум.

Актриса посочувствовала Кристине Асмус, которая предстала в этой роли вместо нее. «Нет еще у нас ниши для эротического кино. Надо сто раз подумать, зачем ты это делаешь. Кроме того, важно сниматься с тем человеком, с которым можешь себе позволить обнажение — и не только физическое я имею в виду», — поделилась размышлениями она.

Кристина Асмус и ее супруг Гарик Харламов после выхода «Текста» подверглись троллингу в соцсетях — актрису осудили за чересчур откровенные съемки.

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