В «Современнике» рассказали о состоянии госпитализированной Волчек
Представители театра «Современник» обратились к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя учреждения Галины Волчек.
В официальном обращении театр подтвердил, что 23 декабря Волчек была госпитализирована с легочным заболеванием, которое требует лечения в стационаре. «По словам врачей, ситуация стабильная. Мы уверены, и у нас есть для этого основания, что Галина Борисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе», — отмечают в «Современнике».
Галина Волчек руководит «Современником» с 1989 года. В июне 2019 года она также была вынуждена обратиться за помощью к врачам. 24 декабря стало известно о новой госпитализации Волчек.
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