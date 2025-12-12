Власти оценят ущерб имуществу граждан после падения БПЛА на парковке ТЦ в Твери

В Твери оценят ущерб имуществу в результате падения дрона на парковке у ТЦ

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев поручил оценить ущерб движимому имуществу граждан в результате падения фрагментов беспилотника на парковке торгового центра в Твери. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«Еще одно поручение Виталия Королева – обеспечить межведомственное взаимодействие для оценки ущерба движимому имуществу граждан из-за падения фрагментов еще одного БПЛА на парковке торгового центра «Тандем» в Твери», — говорится в публикации.

12 декабря Королев заявил о падении фрагментов сбитого беспилотника на парковку торгового центра «Тандем» в Твери.

По словам чиновника, силы Минобороны уничтожили три БПЛА. Последствия падения одного из них на жилой дом продолжают устранять. Фрагменты другого аппарата упали на парковку торгового центра, где ущерба и пострадавших не зафиксировано. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, силы и средства находятся на месте.

