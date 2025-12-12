В Твери восстановлено газоснабжение в поврежденном при атаке БПЛА доме

В Твери завершены работы по восстановлению газоснабжения в многоквартирном, поврежденном в результате атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в Telegram-канале.

В публикации говорится, что в результате обследования дома специалисты пришли к выводу, что несущие конструкции здания не повреждены.

«Проведен разбор разрушенных элементов. В настоящее время завершены работы, связанные с восстановлением газоснабжения жилого фонда», — отметили чиновники.

В данный момент продолжается прием обращений от граждан по оценке ущерба имуществу, а также проводятся поквартирные обходы. Лечение пострадавших также находится на контроле, добавили в пресс-службе.

В ночь на 12 декабря украинский дрон влетел в многоэтажный жилой дом в Твери. В результате атаки, не менее четырех квартир получили повреждения. Кроме того, обломками посекло припаркованные рядом с домом автомобили. Ранения получили семь человек: шесть взрослых и один ребенок.

Ранее в Твери удар дрона разрушил цирк-шапито.