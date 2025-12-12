На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пулково могут запустить биометрию к весне 2026 года

Аэропорт Пулково намерен запустить биометрию к весне 2026 года
fifg/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Пулково планирует внедрить особый правовой режим для применения биометрических технологий к весне 2026 года. Об этом сообщил генеральный директор компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев в ходе пресс-конференции, организованной ТАСС.

«Чтобы перейти от теоретических испытаний к практическому применению на реальных пассажирах, необходимо получить экспериментальный правовой режим. Мы надеемся получить его уже весной, возможно, даже в первом квартале 2026 года. Этот вопрос находится под контролем заместителя председателя правительства, отвечающего за вопросы биометрии», — пояснил Сергеев.

Он также отметил, что в конце 2026 года ожидается принятие федерального закона, который позволит распространить биометрические технологии в аэропортах по всей России, начиная с 2027 года.

В октябре 2025 года Минтранс, Минцифры, Центр биометрических технологий и авиакомпания «Аэрофлот» заключили соглашение о внедрении биометрии в авиаперевозках в рамках форума «Цифровая транспортация». Данная технология позволит использовать биометрические данные для регистрации и посадки на рейс, предоставляя пассажирам возможность выбора между использованием биометрии и традиционными документами. Пулково стал первым аэропортом в России, успешно протестировавшим этот сервис.

Ранее россиян предупредили о рисках при использовании биометрии в банковских приложениях.

